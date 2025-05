NÄDALA KUJU Peeter Ernits

Skandaal paisus nii suureks, et RMK oli sunnitud tegema kannapöörde ja teatama, et inimesed võivad tulla praaktaimi tasuta võtma. Korralikke taimi aga lubatakse mõistliku hinnaga müüma hakata.

Vähem on räägitud sellest, miks selline taimede ülejääk aga tekkis. Riik on oma metsade majandamisega aina rohkem roheaktivistide surve all, mistõttu raiemahtusid vähendatakse. Sellest, et koos metsaraiega käib paralleelselt ka uue metsa istutamine, rohepopulistid väga rääkida ei armasta. Nii jääbki istikuid üle. Tegelikult pole mõistlik metsa majandamine ju mitte mingi röövraie, nagu sageli püütakse muljet jätta. Küps mets tulebki maha võtta ning selle asemele uus istutada, mitte lasta väärt materjalil lihtsalt metsa ära mädaneda. Ehk hakatakse pärast seda juhtumit metsade majandamise puhul rohkem rääkima mõistuse, mitte emotsioonide keeles.