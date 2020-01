90aastane Amanda Veret elab kangekaelselt üksi tühjaks jäänud majas

Sompas Tuule tn 3 paiknev Stalini-aegne 12 korteriga maja on praeguseks tühjaks jäänud ning keskküte on seal samuti välja lülitatud. Kõik selle maja elanikud on oma korterid juba ammu maha jätnud − kõik peale ühe naisterahva, kelle vastus ettepanekule teise majja ümber kolida on kategooriline "ei".