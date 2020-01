Kui möödunud külmadel talvedel tossas Balti elektrijaama ainus töös olev energiaplokk Narva all nagu tõeline katlamaja, siis nüüd ei ole selle töö enam rentaabel isegi plusskraadidega. Fotol paremal on näha reservgaasikatlamaja madal korsten, millest on praeguseks saanud faktiliselt peamine ja samuti kallis Narva majade kütja.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik