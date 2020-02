Tee Tartu rahuni algas Keldrimäe lahingust

Tellijale

Aimar Kuldvere, kellelt ilmus mullu novembris kirjastuses SE&JS tellisepaksune raamat "Viru jalaväepataljon. 4. Eesti Rahvaväe polgust 4. Üksik jalaväepataljonini", kindel väide on, et Vabadusõjas nii olulist rolli mänginud väeosast on seni selgelt liiga vähe kirjutatud ja selle põhjused on omaaegses poliitikas.