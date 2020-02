Emade ja laste tülid jõudsid politseisse

Samal päeval alustati kriminaalmenetlust selles, et 12. veebruaril teatas 14aastane poiss, et Ahtmes Toome puiestee korteris lõi teda tema 43aastane ema.

13. veebruaril teatati politseile, et Narvas Uusküla tänava korteris tekitas 48aastane mees valu oma 74aastasele emale. Mees lahkus enne politsei saabumist.

Isa löönud tüdrukule kutsuti politsei

Tüdruk teatas ema vägivallast

11. veebruaril toimetati Narva politseijaoskonda 9aastane tüdruk, kes teatas, et tema ema on teda löönud. Laps viidi haiglasse kontrolli ning hiljem anti üle isale. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.