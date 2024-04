IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 30.04-09.05

KULTUUR

* Jõhvi kontserdimajas kell 19 Eesti Kontserdi hooaja lõppkontsert: Läti ansambli Dagamba kontsert "Bach Against the Machine". Pääse 22-28 eurot.

* Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 13 Ahtme klubi vokaalstuudio Music Star Studio kontsert "The show must go on". Sissepääs tasuta.