Keskkonnaamet kutsub noori Virumaa vete pahupoolt pildistama

Inimeste tegematajätmised, aga ka liigne agarus on põhjustanud Virumaa veekogudele hulga probleeme.

"Põlevkivitööstuse jääkidest mürgiseks muutunud jõgi või paisu taha lõksu jäänud lõhe ei pruugi tunduda just parimad fotomagnetid. Ometi just selliseid ülesvõtteid me oma fotokonkursile ootame," ütles ameti keskkonnaosakonna projektijuht Liisi Marits.