Võistkond Maa-alused koosseisus Aivo Lümat, Jüri Sala ja Alo Abel otsustas osa võtta maapealsest sportlikust meelelahutusest, saavutades kolmanda koha. Kollased kiivrid on just lahkumas sama kollasest Orava talu saunast, mille reegel ütleb: "On lubatud kaasvõistlejaid peksta, aga ainult vihaga."

"See on ainus maraton, mis sel talvel ära ei jää," lõõpisid Voka saunamaratoni osalejad ja kiitsid end ettenägelikkuse eest, et on talisuplejana Eesti kliimas õige spordiala valinud.