Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava

Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et 17. oktoobri artikli lõpus olev lõik võib jätta lugejatele eksitava mulje ja et 19. oktoobri arvamus on toimetuse hüpotees. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud ja seetõttu esitati eksitav info. Kaebaja märgib, et 9. novembri artikkel sisaldab tema kohta uut toimetuse hüpoteesi, mis on eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ka selle hüpoteesi puhul tema arvamust ei küsitud. Kaebaja lisas, et ka 14. novembri ja 4. jaanuari artiklid sisaldavad tema kohta eksitavat infot.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et 17. oktoobri artiklis avaldatud faktid on tõesed ja lugu sisaldab kaebaja kommentaari. Samuti avaldati uudise taustainfona antud sündmuse seisukohast avalikkuse jaoks oluline enam kui kahe aasta tagune fakt. Leht lisas, et rubriik "Nädala kuju" on nädalat kokkuvõttev arvamusrubriik. Leht märkis, et kaebaja ei ole selle rubriigi osas toimetuse poole vastulause sooviga pöördunud. Leht selgitas, et 9. novembri uudise puhul ei vaidlusta kaebaja ühtegi fakti. Leht lisas, et see lugu sisaldab kaebaja kommentaari. Leht märkis, et kaebaja ei vaidlusta ka 14. novembri ega 4. jaanuari lugudes ilmunud fakte, vaid peab eksitavaks tõeste faktide põhjal jäävat muljet.