Jelena Mutonen muudab Kohtla-Järvet paremaks

Tellijale

Nagu kõigil teistelgi. See on harjumuse asi: algul on raske, hiljem aga harjud rütmiga ära ning leiad aega ka millegi kõrvalisega tegelemiseks või mõne hobi jaoks. Mul hakkab tegevusetult ühe koha peal paigal istudes igav. Just sellepärast lõpetasin aasta tagasi töö kaubanduskeskuse administraatorina − olin selles ametis üle viie aasta. Tõusta tuli kell viis hommikul, et maja üle vaadata ning seejärel tööle sõita. Sealt tagasi tulles pidin taas ühistu küsimusi lahendama, hilja öösel aga dokumente uurima, et valmistuda komisjoni istungiks − peab ju teadma, mida hääletama hakatakse...