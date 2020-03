Tellijale

1989. aastast kohalikku poliitikat vedanud Enno Vinni ütles oma avalduses, millega ta peatab oma volitused volikogu liikmena ning astub tagasi nõukogudest, töögruppidest ja komisjonidest, et teeb seda selleks, et vältida oma maine kahjustamist ning säästa oma tervist, perekonda ja lähedasi.

Teemadena, mis teda selle otsuseni viisid, nimetab Enno Vinni Maidla Mõisa Arenduse likvideerimist ning eelkõige just Kiviõli 1. keskkooli endise direktori Heidi Uustaluga seotut. Ehkki Vinni oli see, kes tegi volikogule avalduse, kus ta rääkis koolis toimunud intsidendist, kus reforminoored kasutasid kooli koosolekupaigana ning mis päädis Uustalu vallandamisega juba mõned päevad hiljem, ütleb ta oma pöördumises, et ta pole koolijuhi vallandamisega kuidagi seotud ning ei saagi olla, sest töölepingu lõpetamine on omavalitsuse pädevuses.