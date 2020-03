Põhjaranniku töö pälvis suure tunnustuse

Erik Gamzejev sai aasta ajakirjaniku tiitli, võisteldes suurte üleriigiliste väljaannetega. Pärast tiitli üleandmist Tallinna õpetajate majas ütlesid mitmed ajakirjanikud ja toimetajad Erikule, et tiitel läks õigesse kohta ning et nad hoidsid pöialt just talle.

Põhjarannik on muutunud suureks

Erik Gamzejev on esimene maakonnalehe ajakirjanik Eestis, kes pälvis aasta ajakirjaniku tiitli. Peale tema kandideerisid sellele nimetusele veel Heli Raamets Maalehest ja Sulev Vedler Eesti Ekspressist.

Žürii põhjendas oma otsust sellega, et Põhjarannikus on alati kõik Ida-Virumaa piirkonna teemad kajastatud. "Erik Gamzejevi puhul on tegemist ajakirjanikuga, kes on suutnud oma lehe teha suureks," nentis žürii. Erik Gamzejev oli tänavu kolme pressipreemia kategooria nominent − venekeelse meedia arvamuse, maakonnalehe uudise ja maakonna olemusloo kategoorias − ning ka see oli žürii üks argumentidest.

Ida-Virumaal eestikeelset haridust teravalt puudutanud Erik Kalda lugu "Eesti taandumine" valiti parimaks mullu Eesti maakonnalehtedes ilmunud arvamuslooks.

Konkursil osalenud 23 loo seast žürii poolt välja valitud Erik Kalda kirjutatud lugu "Eesti taandumine" ilmus eelmise aasta 16. veebruaril Põhjarannikus ja mõned päevad hiljem ka Postimehes.

Just sel ajal oli jõudnud kõrgpunkti võitlus selle eest, et Kohtla-Järvele rajatav riigigümnaasium tuleks eestikeelne. Erik Kalda kirjutatud lugu pälvis üle Eesti suurt tähelepanu ja sellel oli oma mõju gümnaasiumi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel. Sellele loole reageerisid tuhanded lugejad.

"Kohtla-Järve gümnaasiumi küsimus on siinsetele eestikeelsetele ja -meelsetele inimestele viimane punane joon pikas protsessis, kus riik on pannud miljoneid eurosid lõimumisse ja venekeelsete inimeste keeleõppesse − sageli tühja," kirjutas Kalda oma arvamusloos.

Lisaks arvamusloo eest teenitud pressipreemiale oli mullu 9. novembril ilmunud Erik Kalda artikkel "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele" nomineeritud maakonnalehtede nelja parema uudise kategoorias.

Erik Kalda võitis pressipreemia kuuendat korda. Kolmel korral on ta pälvinud auhinna uudise ja kolmel korral arvamusloo kategoorias.

Põhjarannik on viimase 20 aasta jooksul pälvinud 12 pressiauhinda ja üle paarikümne nominatsiooni.

Tunnustus toob juurde ka vastutust

Erik Kalda ütles, et tal on hea meel, et Põhjaranniku meeskonna tööd pannakse tähele ka väljaspool Ida-Virumaad. "Selline tähelepanu ja tunnustus annab innustust ning kinnitab, et teeme asja, mis inimestele nii kodumaakonnas kui ka väljaspool seda korda läheb."

Ta lisas, et selleks, et teha head ajakirjandust, ei piisa aga ühest või paarist ajakirjanikust. "Head ajakirjandust saab teha ainult siis, kui on olemas usaldus. Eelkõige lugejate usaldus väljaande vastu, aga ka allikate usaldus selle väljaande ajakirjanike vastu. Olen saanud mõne päeva jooksul rohkesti õnnitlusi eri inimestelt ning paljud neist ütlevad, et neil on väga hea meel, sest Põhjaranniku tegevus ja käekäik lähevad neile korda," sõnas ta.

Erik Gamzejevi sõnul on väga hea tunne, et Põhjaranniku tegemised nõnda paljudele nii siin Ida-Virumaal kui ka mujal Eestis korda lähevad. "Tunnustus lisab vastutust ja kasvatab lugejate ootusi. Pingutame oma heade kolleegidega ikka selle nimel edasi, et Põhjarannik oleks hea ajaleht," sõnas ta, märkides, et eriline lugupidamine kuulub kõigile neile, kes Eestis ajakirjaniku keerulist tööd edasi teevad ega ole seda suhtekorraldaja või mõne muu ameti vastu vahetanud.