Kohtla-Järve linnapea vastuvõtt vastsündinute auks jääb seekord ära

Koordinaator Jelena Veršinina sõnul toimub vastsete linnakodanike ja nende vanemate pidulik vastuvõtt Kohtla-Järve linnavalitsuses iga kolme kuu tagant. 2020. aastal on nimekirjas juba 54 uut ilmakodanikku, keda plaaniti linnapea vastuvõtule kutsuda, ent valitsuse poole välja kuulutatud eriolukorra tõttu ei hakata neid kokku koguma.

"Linnapea vastuvõtt on noortele peredele alati meeldiv ja liigutav sündmus, ent me ei hakanud riskima ega ka seda üritust edasi lükkama, kuna pole teada, kui kaua praegune ärev olukord kestab," selgitas Veršinina. "Saatsime kõikidele peredele kirjad, milles teavitasime, et oma mälestusmeened − Kohtla-Järve linna vapiga nimelised hõbelusikad − saavad nad kätte tööpäeviti neile sobival ajal linnavalitsuse infolauast."