Alates teisipäevast ei pääse välisriikide kodanikud Eestisse

„Loomulikult saavad riiki endiselt naasta kõik Eestimaa elanikud ning nende lähisugulased. Samuti tagame ka vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid,“ täpsustas peaminister.

„Eestis on piisav toiduvaru, nii kaupluste ladudes kui riigi tagavarades. Seepärast pole põhjust muretseda toiduainete ja esmatarbekaupade puudujäägi pärast. Mõistlik on poes osta korraga jätkuvalt nii palju kui vaja.“

Piirikontrolli puhul kontrollitakse reisidokumente ja kontrollitakse haigusnähtude esinemist.

Piirikontroll taastatakse teisipäevast, 17. märtsist 2020. aastal.

Kabinetinõupidamisel toetati nõuet, et samast kuupäevast peavad kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni. Riik hoiatab ka teistesse riikidesse reisimise eest, sest seal võib sattuda karantiini.

Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.

Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil +372 53 01 9999 (24).

KORRALDUS

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ajutiselt piirata Eestisse sisenemise eesmärgil välispiiri ületamist ja sisepiiril piirikontrolli ajutise taaskehtestamise korral sisepiiri ületamist.

2. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

3. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased.

4. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga.

5. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes osutavad tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid.

6. Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil välismaalasel:

1) kellel ei esine haigusnähte ning kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;

2) kellel ei esine haigusnähte ning kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.

7. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks tingimusel, et tal ei esine haigusnähte.

8. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

Jüri Ratas Peaminister

Taimar Peterkop Riigisekretär