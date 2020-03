Ida-Viru omavalitsuste juhid: suurim probleem on kaitsevahendite puudumine

Ida-Viru omavalitsusjuhid ütlesid teisipäeval Skype´i teel toimunud Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorralisel laiendatud istungil, et praeguses eriolukorras on kõige suurem mure kaitsevahendite puudumine, teatas Ida päästekeskus.

Omavalitsusjuhid kinnitasid, et kõik koolid, klubid ja muud meelelahutusega seotud avalikud asutused on suletud, lasteaiad töötavad kõikides omavalitsuses peale Narva-Jõesuu ja Toila, kus kooskõlas vanematega vald tegi otsuse kaheks nädalaks lasteaiad sulgeda.

Toila vallavanem Eve East sõnas, et juhul, kui tekib vajadus, kaalub vallavalitsus lasteaedades ühe rühma tööle panemist.

Paljud omavalitsused on oma töö ümber korraldanud, et vähendada inimeste otsekontakte. Elanike teenindamine käib kas telefoni- interneti teel. Ettehelistamisel ja kokkuleppel võib ka kohale tulla.

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup kinnitas, et politsei töö jätkub tavarežiimis, uued meetmed on rakendanud piiri osas.

Murakas tuletas meelde, et alates esmaspäevast päevast töötab uus infotelefon 1247, kuhu helistades saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. Meditsiinialaste nõuannete ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed.

Janek Murakas pööras tähelepanu, et helistades telefonile 112 võib juhtuda nii, et on vaja natuke oodata, kuna liin võib olla vahepeal koormatud. "Üldiselt suudame kõnele vastata minuti jooksul, seega palume inimestel vajadusel oodata mitte kõnet katkestada kui kohe ei vastata", - rahustas Murakas.