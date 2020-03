Narva-Jõesuu jagab koolilõunat kaupluste kaudu

Narva-Jõesuu linn otsustas neljapäevasel erakorralisel kriisikomisjoni istungil, et jätkab ka koolide sulgemise järel kooliõpilaste toitlustamist.

"Paraku on lapsi, kellele koolilõuna on ainuke soe toidukord päevas," ütles linna haridus- ja spordispetsialist Imre Liiv. Ta lisas, et linn lähtub võrdse kohtlemise printsiibist ning sooja lõunatoidu võimalust pakutakse linna mõlema kooli − Narva-Jõesuu kooli ja Sinimäe põhikooli kõikidele õpilastele.

Toitlustamisel tehakse koostööd Järva tarbijate ühistu Coopi poeketiga, kellel on valmidus teha toitlustamisega algust eelolevast esmaspäevast, 23. märtsist. Coopi Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Narva kauplused väljastavad toitu tööpäeviti valmistoiduletist ajavahemikus kella 13-15.

"Nii laia valikut või vaheldusrikast menüüd kui koolis ei suuda me arvatavasti pakkuda, kuid tähtis on, et toit on soe ja värske. Kuna lõuna keskmine hind peab jääma 2 euro juurde, siis pakutakse ühel päeval suppi, teisel praadi. Leib-sai toidukorrale lisaks," ütles Liiv.

Kas koolid peavad korraldama distantsõppe perioodil koolilõuna pakkumise? Õppetöö koolihoones ei toimu, seega koolilõunat ei pakuta. Kodus olevatele õpilastele koolilõuna pakkumine ei ole üldjuhul võimalik (hügieeninõuete täitmine, keerukas logistika, haiguste võimalik levitamine jm). Kui koolile või kohalikule omavalitsusele on teada õpilased, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustust, siis tagatakse see koostöös sotsiaalvaldkonnaga individuaalselt. Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lastevanematele. Palume koolidel, sõltumata omandivormist, välja selgitada, kas kooli nimekirjas on õpilasi, kes vajavad koolilõunat. Allikas: haridus- ja teadusministeerium

Koolilaps tuvastatakse kaupluses kooli saadetud nimekirja alusel, ID-kaardi või õpilaspileti esitamisel.

"Lapsed või lastevanemad valivad, millisesse poodi nad päevaprae järele lähevad, ja kui selleks puudub võimalus, toob sotsiaalosakond toidu koju," märkis Narva-Jõesuu sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.

Jõhvi laustoitlustust õpilastele ei korralda.

"Vald on valmis toitlustama oma koolilapsi, samas me ei räägi toitlustusteenusest sellisel kujul, nagu see oli meie koolides enne eriolukorda," selgitas Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin.

"Ulatame abikäe neile, kel on tõenduspõhine vajadus selle teenuse järele, näiteks töötavad vanemad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (politseis, päästes, meditsiinis jm) või perel on toimetulekuraskused. Panen meie kodanikele südamele, et praegu ei ole õige aeg, üritamaks välja kaubelda mingeid lisasoodustusi."