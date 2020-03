Vahtra tänava tondiloss lammutatakse maha

Mahajäetud hoone lammutamiseks korraldatud konkursi võitis kohalik firma Consage hinnapakkumisega 30 360 eurot (maksudeta). Leping sõlmitakse lähipäevil ning lepingu sõlmimisest kolme kuu jooksul hoone lammutatakse, veetakse lammutusjäätmed ja praht minema ning praeguse tühjade akna- ja ukseavadega tondilossi asemele tuleb tasane plats.

Alaealiste kogunemispaik

Linnavalitsusse on viimasel kahel-kolmel aastal korduvalt tulnud nii linnaelanikelt kui ka politseilt, tuletõrjelt ja teistelt ametitelt teateid ja avaldusi nõudmistega vajalikke meetmeid rakendada.

Tühjas hoones kogunevad pidevalt alaealised, seades ohtu nii iseenda kui ka teiste vahetus läheduses viibivate inimeste elu. Hoone aknaklaasid on juba ammu lõhutud, akendest loobitakse välja asju...

Mööda käsipuudeta treppe on ohtlik liikuda ning vaheseinadki võivad iga hetk kokku variseda. Katus kujutab ohtu hoone vahetus läheduses kõnniteel liikuvatele jalakäijatele, tugev tuul aga kangutab lahti eterniitplaate, mis ohustavad mööduvaid autosid. Mures on ka Vahtra loomekeskuse ringides käivate laste vanemad, kuna lapsed lihtsalt kardavad sellest majast mööda minna.

Kõik teadsid, kuid ei saanud midagi teha

"Järve linnaosas on see praegu kõige ohtlikum objekt," sõnas Kohtla-Järve abilinnapea arengu alal Vitali Borodin.

"Kõik teadsid seda, kuid ei saanud pikka aega midagi teha, kuna suurel osal selle maja korteritest on olemas omanik. Tuli läbi teha tohutu töö: otsida üles need inimesed, saata neile korduvalt ettekirjutusi nõudmisega meetmeid rakendada ja enda omand korda teha või organiseerida maja lammutamine. Soovitud tulemusi see ei toonud, kuid vähemalt andsid ligi pooled korteriomanikud vabatahlikult oma korterid üle riigile. Mingit perspektiivi sel objektil ilmselgelt ei ole, nagu ka lootust, et omanikud ise hoone lammutamise käsile võtavad, seepärast otsustasime, et linn asub ise selle küsimusega tegelema."

Palju aega ettevalmistusteks

Borodini sõnul kulus ettevalmistuste tegemiseks palju aega − mitte ainult sellepärast, et keeruline oli leida töödeks vajalikku mitutkümmend tuhandet eurot: kõige suurem probleem oli korterite omanikud üles leida ja nendega kokkuleppele jõuda.

See on praegu kõige ohtlikum objekt. Vitali Borodin

"Pidime endale tagala kindlustama: tellisime ehitise auditi ja seisukorra hinnangu ning seegi nõudis kulutusi," selgitas Borodin. "Ei saa välistada, et pärast hoone lammutamist tekib mõnel korteriomanikul soov oma "kahjud" sisse nõuda. Muide, üks säärane kiri isegi juba tuli − inimene teavitas advokaadi kaudu, et soovib enda omandi taastada. Mis siis ikka, meie oleme sellisteks vaidlusteks valmis, sest säärane olukord ei saanud enam kauem kesta. Korterid maksavad siin umbes 1 euro − kui nõutakse, siis maksame."

Abilinnapea ei usu, et kõik korteriomanikud on valmis tagastama linnale hoone lammutamiseks tehtavad kulutused, ning eelarvest nendeks töödeks tehtavad kulutused tuleb tõenäoliselt kanda kahjumisse. Ent ta loodab, et riik siiski hüvitab poole talle kuuluvate korteritega seotud kulutustest.

Lammutama asutakse juba kevadel ning seegi on hea: tänu sellele tekib vähem tolmu ja ümberkaudsete majade elanike nurinat.

Järgmine ülesanne − Oru kooli lammutamine

Vahtra 23. maja lammutamisega saavad Vitali Borodini sõnul lahendatud Kohtla-Järve kõige suuremad mahajäetud majadega seotud probleemid.