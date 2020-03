Kohtla-Järve 200 kultuuritöötajat teevad kaugtööd

"Esiteks ei ole inimesed selles eriolukorras süüdi, teiseks aga ei istu keegi käed rüpes: huvitegevusega seotud loomingulisi ülesandeid mõtlevad välja nii kunstide koolide õpetajad kui ka ringide juhid," rõhutas Niina Aleksejeva. "Kokku nad ei saa ja kuskil ei käi, kuid on pidevalt ühenduses. Loodan väga, et elame rasked ajad üle ilma suuremate kaotusteta."

Linnapea soovitab asuda kulusid kärpima

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko nii optimistlik ei ole ning kutsub munitsipaalorganisatsioonide ja -asutuste juhte üles kulutama eelarveraha mõistlikult, loobuma investeeringutest ning olema valmis majanduskriisiks. Tema sõnul viib kehtestatud eriolukord majandusaktiivsuse languseni, mille ulatust ei ole esialgu võimalik hinnata. Jantšenko usub, et linna tulubaas väheneb kindlasti, seetõttu palub ta teha eelarve raames vaid neid kulutusi, mis on vajalikud asutuste töös hoidmiseks, mitte teha mingeid investeeringuid ning kanda tehtud kulutuste eest ka vastutust.

Kohtla-Järve kultuurikeskuse majad − peamaja, Vahtra loomekeskus ja Sompa klubi − jäid tühjaks nädalapäevad tagasi. Mingeid üritusi ja tegevusi pole toimunud alates eriolukorra kehtestamisest.

"Kuni see lubatud oli, käisid nende töötajad kohal, et lõpetada pooleliolevad tegemised: koostasid aruandeid, tegid mitmesuguseid majapidamis- ja tehnilisi töid, mille jaoks varem aega ei jagunud," rääkis keskuse direktor Svetlana Korotkova. "Näiteks võeti alla ja tehti puhtaks vaatesaali suur lühter ning vahetati ära pirnid. Ühiste jõududega tehti ära suurpuhastus ja desinfitseeriti kõik majad − töid tehti vahetustega ning puhtaks tehti iga väiksemgi nurgake. Praegu üritusi ei toimu, kuid on aega kokkuvõtteid teha, koostada aruandeid ning rajada plaane tulevikuks."

Tema sõnul on kultuuriasutuste kulutused praegu väiksemad. "Vähendatud on kütet, ürituste korraldamisega seotud kulutusi ei ole," märkis ta, lisades, et töötajate koondamist päevakorras ei ole.

Online-tantsud

Jelena Kovtun juhendab üht suuremat tantsukollektiivi: Radostis käib harjutamas ligi sada last ja noort. Nende tunnid toimuvad praegu virtuaalruumis.

"Kõik on nii järsku muutunud ning ma ei saa öelda, et kergemaks oleks läinud," sõnas ta. "Ilma liikumise ja isikliku suhtluseta on väga raske. Otsime tundide läbiviimiseks erisuguseid variante: paneme veebis välja videod koos kombinatsioonidega, lapsed õpivad need selgeks ning saadavad selle kohta siis fotosid ja videoid. Panime üles ka kõikide oma tantsude videod ja fonogrammid, et lapsed neid korrata saaksid," rääkis ta.

Kohtla-Järve kultuurikeskuses tegutseva kunstiringi juhendaja Marina Seppar ütles, et suhtleb oma õpilastega Facebooki vahendusel.

"Annan neile ülesandeid, selgitan uusi teemasid, saan tagasisidet. Mudilastele − ringis käivad harjutamas lapsed alates 4. eluaastast − on abiks nende vanemad. Kedagi sundida ma ei saa, kuid võin kinnitada, et seni harjutavad kõik küll meeleldi. Kardan vaid üht: praegu veedavad ju kõik aega internetis − kas võrguühendus säärasele koormusele vastu peab!?"

Põlevkivimuuseumi direktor Ainar Varinurm ütles, et praegu tegelevad nad peamiselt säilikute inventeerimisega.

"Meil on kokku kuus töötajat, sh valges saalis, kus on ametis kaks inimest," täpsustas ta. "Jätkame muuseumi dokumentide ja säilikute inventeerimist − seda tööd jagub veel ligi kümneks aastaks. Meie inimesed töötavad kodus, kuid käivad aeg-ajalt kohal, et võtta kaasa järjekordne dokumentide pakk. Oleme koostanud graafiku nõnda, et inimesed pandeemia ajal üksteisega kokku ei puutuks."