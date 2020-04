E-toidupoed jõuavad ka Ida-Virusse

Coop reageeris eriolukorrale üle-eestilise e-poe avamisega.

Coopis kriisivaru paketid

"Kõigest nädal pärast ostupaanika algust, 20. märtsil avasime üle-eestilise e-poe www.kriisivaru.ee. Nägime, et inimeste ootus ja ka vajadus kriisivarusid täiendada kasvasid hüppeliselt. Sellest e-poest saavad inimesed tellida kõige vajalikumaid toiduaineid ja esmatarbevahendeid, mis ei ole temperatuurinõudlikud. Koostöös Omnivaga jõuavad pakid kohale 1-3 tööpäevaga," selgitas Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Selle e-poe eripära on, et tavapärase 15 000 toote asemel saab klient valida olemasolevate komplektide vahel. "See tagab e-poe sedavõrd kiire toimimise ja suure hulga klientide teenindamise võimekuse, mis tavapärastes toidukaupade e-poodides on jõudnud oma maksimumpiirini."

Miido sõnul on üle Eesti pakke tellitud sadu ja neid on jõudnud ka Ida-Virumaale. "Ida-Virumaal on kõige populaarsem olnud pere kriisivaru pakett 1. Oleme teenuse kohta saanud väga palju positiivset tagasisidet ning ka ettepanekuid komplektide täiendamiseks. Nii on meil peagi tulemas ka väikelaste vanematele mõeldud pakett."

Miido selgitas, et pakid pannakse kokku e-poe komplekteerimiskeskuses. Kauba kohaletoimetamiseks on võimalik valida nii kojuvedu Omniva kulleriga kui ka tellida pakk postkontorisse. Lähiajal lisanduvad valikusse pakiautomaadid. Kojuveol pakub Omniva kontaktivaba kauba üleandmist. Kriisivaru paketid maksavad 65 eurot ning teenustasu kojutoomisel või postkontorisse on piirkonnast sõltumata 5 eurot.

"Seda on võimalik teha tänu sellele, et komplektis olevad toiduained ei ole temperatuurinõudlikud. Viimane on ka põhjus, miks ei ole seni olnud võimalik tavalise e-poe teenust üle Eesti pakkuda: paljudel toiduainetel ei tohi katkeda külmaahel, näiteks piimatooted, lihatooted, värske puu- ja köögivili jm, ning vajalik on kasutada spetsiaalseid külmutusseadmetega varustatud kaubikuid. Tavapärane pakkide kullerteenus neid paraku ei kasuta."

Miido arvas, et praegune kriis annab e-kaubanduse arengule väga palju hoogu juurde. "On põhjust arvata, et kriisi järel on meil rohkem e-poode ning seni turul tegutsenud e-poed omavad suuremaid kogemusi, et teenust laiemas teeninduspiirkonnas pakkuda."

Maxima arendab üle-eestilist teenust

Maxima ja Barbora avavad lähiajal uue üle-eestilise e-poe teenuse − Barbora Express.

"Praeguses olukorras, kus veebikaubandus võimaldab inimestel vältida lisariske ning järgida soovitatud turva- ja ennetusmeetmeid, soovime muuta toidu ja igapäevaste kaupade tellimisteenuse kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele üle Eesti," ütles Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.

Uus e-poe teenus pakub kliendile võimalust tellida Barbora e-poe keskkonnas vajalikud toidu- ja esmatarbekaubad, seejärel valib klient komplekteeritud ostukoti kättesaamiseks kaupluse ja kellaajavahemiku. Komplekteerimispunktid, kus Maxima töötajad tellitud kauba kokku panevad ning klientidele üle annavad, avatakse 33 Maxima kaupluses.

Infot, millistes Ida-Viru poodides komplekteerimispunktid avatakse, Maxima veel ei jaganud. "Kindlasti anname kohe teada, kui teenus on kasutamiseks valmis," ütles Maxima meediajuht Regina Salmu.

ePrisma laienemas Narvas

ePrisma juhataja Helga Kumeli sõnul on kullerteenuste ja kaupade eelkomplekteerimise laienemine Narva üks ettevõtte praegustest tegevussuundadest.

"Praegu töötab ePrisma 24/7, et saada hakkama klientide hüppeliselt kasvanud nõudlusega juba olemasolevates teeninduspunktides Tallinnas ja Tartus. Pingutame selle nimel, et saaksime kevade lõpus või suve alguses oma e-teenuseid pakkuda ka Narvas," ütles ta.

E-Selver on praegu kättesaadav ligi 800 000 Eesti inimesele ning kullerid toovad tellimusi koju kätte Tallinnas, Harjumaal, Raplas, Raplamaal, Pärnus ja Pärnu ümbruses, Tartus ja Tartu lähivaldades. Seda, kas E-Selver võiks laieneda ka Ida-Virumaale, ei õnnestunud neljapäeval ega reedel teada saada.

Inimlik lähenemine

Rimi kett alles arendab oma e-poodi, aga Jõhvi kaupluse juhataja Leida Vahtla pakub seda teenust oma püsiklientidele vastutuleku korras personaalselt.

"Paar memmekest, kes elavad kõrvalmajades ja on võimelised ise poekotile järele tulema, helistavad ette. Panen neile ostukorvi kokku ja pakin kottidesse − mul ei ole ju raske seda teha."

Alguse sai see ühe kliendi palvest.