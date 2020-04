Estonia kaevandus ei alusta tööd enne maikuud

Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et koroonaviirusesse haigestunud töötajal oli kokkupuude vähemalt 19 kolleegiga varem teada olnud 16 asemel. „Oleme suunanud kõik need töötajad koroonaviiruse testimisele. Kaevanduse aprilli lõpuni sulgemise otsuse hetkeks polnud veel kõikide töötajate testide tulemused teada, kuid kaevanduse ajutine sulgemine on ainuke efektiivne meede, et hoida töötajate tervist ja vältida viiruse kiiret levikut,“ rääkis Vainola.

Ametiühing toetab seisakut

Põlevkivi kaevandamise peatamine puudutab ligikaudu 700 töötajat. Koju saadetakse 380 Estonia kaevanduse allmaatöölist, tagades neile minimaalselt 70% töötasust koos Töötukassa palgatoetusega.

Eesti Energia kontserni kuuluva varahaldusettevõtte Enefit Solutions 328 töötajale, kes osutasid teenuseid Estonia kaevandusele, üritab Enefit Solutions leida muud rakendust. Eesti Energia teatas, et kõigile töötajatele ilmselt nii kiiresti asendustööd pakkuda ei ole ja seega peab ka osa hooldustöötajaid kodus Estonia kaevanduse taaskäivitamist ootama.

Põlevkivi kaevandamist jätkab Narva karjäär.

Kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juht Marina Lukjanova rääkis Põhjarannikule reedel, kui polnud veel otsustatud, kui kauaks kaevandus seisma jääb, et igal juhul on kujuenenud olukorras töö seiskamine mõistlik otsus. "Isegi kui tekib vajadus jääda koju mitmeks nädalaks ja seetõttu kaotavad inimesed oma sissetulekus, on see ikkagi parem sellest, et läheksime praegu tööle ja nakatuks veel inimesi, kes tooksid selle viiruse ka koju oma peredele. Parem oleme mõned nädalad kodus ja siis tuleme rahulikult tööle," ütles ta, lisades, et praeguses olukorras tööl olemisega kaasneks ka pidev vaimne pinge ja mõtlemine, kas äkki võin viiruse saada või hoopis ise kedagi nakatada.

Narva karjäär on aprillis ainus Eesti Energia üksus, kus jätkub põlevkivi kaevandamine. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Põlevkivitootmine Eesti Energias * Ettevõttel on kaks kaevandusüksust − Estonia allmaakaevandus ja Narva karjäär −, kus töötab kokku ligemale 1500 inimest. * Mullu toodeti 10 miljonit tonni põlevkivi, elektrijaamade ja õlitehaste aasta tarbimine oli sellest väiksem. * Praegu on ladudesse varutud 4,5 miljonit tonni põlevkivi.

Üle-eelmisel reedel jäi haiguslehele Estonia kaevanduses remondi- ja hooldustöid tegev töötaja. Et kodusel ravil olles kõrge palavik ei taandunud, toimetas kiirabi ta kolmapäeval haiglasse, kus talle tehti ka koroonatest.

Samal päeval tuli proovi kohta positiivne vastus ning ettevõtte juhtkond otsustas, et viiruse leviku ärahoidmiseks Eesti suurimas kaevanduses jäävad neljapäeval ja reedel ligemale 800 kaevurit koju. Tööle lubati tulla vaid umbes 85 inimesel, kes tegelevad kaevanduse taristu − pumbajaamade ja ventilatsioonisüsteemide tööshoidmisega ning on ametis põlevkivilaos.

Vainola ütles, et nakatunud töötaja sõitis Alutaguse vallas Väike-Pungerjal asuvasse kaevandusse oma autoga, aga mitte kaevanduse tellitud bussidega. Kuid maa all asuvale tööpostile toimetakse kaevurid autodes, mille suures kabiinis on tihedalt koos üle kümne inimese.

Ladudes jätkub põlevkivi pooleks aastaks

Samas kinnitas Vainola, et kaevanduse töö seiskumine ei häiri lähikuude jooksul mingil moel Eesti elektriga varustamist. Kaevanduse põlevkivilaos on ligikaudu 1,5 miljonit tonni põlevkivi.

Eesti Energia energiatootmise kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva lisas, et põlevkivi on varutud ladudesse nii palju, et praeguste tootmismahtude juures jätkuks seda ligikaudu pooleks aastaks. Lisaks Estonia kaevanduse juures olevale 1,5 miljonile tonnile on Narva lähedal Auveres elektrijaamade ja õlitehaste juures olevates ladudes ootel veel ligikaudu kolm miljonit tonni põlevkivi. Ehk kokku on maa peal varusid praegu 4,5 miljonit tonni. Lisaks jätkub praegu põlevkivi kaevandamine Narva karjääris.

Terve eelmise aasta jooksul kaevandas Eesti Energia 10 miljonit tonni põlevkivi, elektrijaamad ja õlitehased tarbisid aasta jooksul aga veelgi vähem.

Eesti Energia võimsaim õlitehas Enefit280 on praegu plaanilises remondis, mis kestab vähemalt aprilli lõpuni ehk sama kaua kui ei toimu põlevkivi kaevadamist Estonias. Õlitootmine jätkub vanemas väiksemas tehases Enefit140.