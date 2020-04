Koroonaepideemia on pööranud pea peale Alametsade pere elukorralduse, aga mitte nende ellusuhtumise: tass on endistviisi pooltäis, mitte pooltühi. Gerri ja Lembit töötavad mõlemad laste ja noortega ning teevad seda praegu kodukontorist, enda kolm koduõppel last pealekauba. Kõige selle kõrval võetakse aega vabatahtlikuks tööks.