Narva hooldekodus tuvastati koroonaviirus peale viie elaniku ka kahel töötajal

Narva hooldekodus toimunud laustestimise käigus võeti koroonaviiruse proov kõigilt 130 sealselt elanikult ning samuti testiti 69 Narva sotsiaaltöökeskuse töötajat.

Terviseameti Narva esinduse inspektor Svetlana Kuznetsova andis 3. aprilli hommikul Põhjarannikule teada, et hooldekodu viie kliendi proov osutus positiivseks ning samuti oli positiivne kahe töötaja test.

Teisipäeval, 31. märtsil sai ametliku kinnituse esimene koroonasse nakatumise juhtum Narvas. Nakatunuks osutus kesklinnas paikneva kiirtoidurestorani McDonald's 19aastane töötaja.

Kuznetsova sõnul on pärast neid juhtumeid koroonateste Narvas tunduvalt sagedamini tegema hakatud.

Restoran jääb suletuks

Kohe pärast ühe töötaja positiivse testitulemuse saamist desinfektsiooniks suletud Narva kiirtoidurestoran McDonald's teavitas terviseametit, et nad jäävad suletuks 14. aprillini.

«Me toetame haigestunud ning karantiinis olevat töötajat, tehes samal ajal kindlaks, et teiste töötajate risk haigestumiseks oleks madal,» kommenteeris McDonald'si restoranide Baltikumi tegevjuht Vladimir Janevski. «Restorani töötajad, kes olid haigestunud kolleegiga samades vahetustes, on 14 päevaks suunatud kodusesse karantiini. Tagamaks töötajate ja külastajate turvalisust, taasavatakse Narva McDonald'si restoran, kui kõik asjakohased kontrollprotseduurid on lõpetatud.»

Janevski märkis, et asjassepuutuvate riiklike institutsioonide esindajad on kinnitanud, et «McDonald'si restoranid rakendavad korrektselt kõiki kohaseid protseduure ja eeskirju».

Hooldekodus seitse positiivset proovi

Narva sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat ütles viiest positiivsest testist teada saades Põhjarannikule, et tegu võib olla eksitusega ning tarvis on teha kordusproovid.

Stolfat kahtles positiivsetes proovides, kuna need eakad inimesed, kel viirus tuvastati, asuvad hooldekodu eri osades ega puutu omavahel kokku ning osa neist on ka piiratud liikumisvõimega. «Ma mõistan, et selle viiruse puhul võib kõike ette tulla, aga tundub ebaloogiline, et just need inimesed nakatusid,» sõnas ta.

Kordusproovide selgumise ajaks on positiivse testitulemuse saanud elanikud ülejäänutest isoleeritud. «Mingeid koroonaviiruse sümptomeid neil ei ole ning nad tunnevad end hästi. Praegu ootame kordusanalüüse,» märkis Stolfat.

Ta lisas, et hooldekodu täidab kõiki terviseameti seatud nõudeid ning kaks hooldekodu töötajat, kellel samuti koroonaviirus avastati, viibivad haiguslehel.

Kõrgendatud tähelepanu pensionäride vastu

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov pöördus reedel eakate linnaelanike poole, kutsudes neid üles vältima kaupluste külastamist ja võimaluse korral koju jääma: «Seoses ligineva pensionipäeva ning teiste toetuste väljamaksetega kutsume teid võimaluse korral vältima kaupluste ja teiste avalike kohtade külastamist koroonaviiruse leviku ohu tõttu.»