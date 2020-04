Kohtla-Järve korteriühistud saavad linnalt taas toetust taotleda

Kohtla-Järve linnaeelarves on käesolevaks aastaks ühistutele ette nähtud 50 000 eurot koolitustoetust; elektripaigaldiste, korstnate ja gaasipaigaldiste auditi tegemise toetust; elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetust; haljastuse korrastamise ja turvasüsteemide paigaldamise toetust; hoovide heakorrastamise ning fassaadide ja katuste renoveerimise toetust.

Kevadine taotlusvoor avatakse juba sel pühapäeval.

"Praktika on näidanud, et mitte kõik ühistute esindajad ei saa oma taotlusi elektrooniliselt saata, seepärast on neid võimalik esitada ka paberil," ütles Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko. "Ent kuna linnavalitsuse töötajad teevad nüüd kaks nädalat kaugtööd, siis otsustasime, et tööajal esmaspäevast kuni neljapäevani võivad korteriühistute esindajad oma dokumendid tuua valvuri kätte."

50 000 eurot ei ole suur summa ning pole välistatud, et juba pühapäeval saab kogu summa otsa. Linnapea tuletas meelde, et kõige esimesena oma taotluse esitajad ei pruugi veel kindlasti raha saada: linnavalitsuse spetsialistid peavad dokumendid kõigepealt üle vaatama ja tehtud tööd heaks kiitma. Peale selle ei välista ta, et linnal võib avaneda võimalus ühistute toetuse summat ka suurendada.