9. maid tähistatakse tänavu miitingute ja rongkäikudeta

Kohtla-Järve veteranide ja pensionäride sõpruskonna juhi Valeri Tumko sõnul on nende organisatsioon linna veteranidele valmis pannud toidupakid ning viib need sel nädalal neile koju kätte. 9. mai puhul on ette valmistatud ka nende organisatsiooni tegevust kajastav fotonäitus, millega saab esialgu tutvuda põlevkivimuuseumi valge saali virtuaalses filiaalis.

Narvas saab 9. mail kell 12 osaleda flashmob'is, kell 12.10 kuulata-vaadata internetis Narva lauljate kontserti, kell 14 vaadata päevakohast filmi ning pärast filmi lõppu võtta osa viktoriinist.

Aktsiooni "Surematu polk" Sillamäe koordinaator Oleg Kultajev kutsub soovijaid ühinema virtuaalse marsiga, paigaldades Facebookis.

Tumko sõnul viiakse sõjas langenute mälestusmärkide jalameile ka pärjad ja lilled ning süüdatakse mälestusküünlad. "Muidugi ei ole keelatud lilli tuua ka kõikidel teistel soovijatel, ent seejuures tuleb kinni pidada 2+2 reeglist," tuletas Valeri Tumko meelde. "Mälestusmärkide juures peavad sel päeval valvet vabatahtlikud, kes aitavad silma peal hoida, et see nõue täidetud oleks."

Kriisikomisjon ja linnapead tuletavad meelde 2+2 reegli järgmise vajadust

Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimees Ailar Holzmann juhib tähelepanu, et Vabariigi Valitsus pikendas eriolukorda 17. maini, mis tähendab, et avalikud üritused ja kogunemised on keelatud, kehtib kaks pluss kaks reegel.

Kuigi koroonaviirusega nakatunute arv on languses, ei ole haigus kusagile kadunud ning me kõik peame olema jätkuvalt väga ettevaatlikud, hoiatab Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus.

Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve linnapead on ühisel meelel, et kuni viiruseoht pole kadunud, tuleb olla ettevaatlik ja järgida nõudeid.

„Peaaegu kaks kuud oleme piiranud oma suhtlust, õpilased on püsinud kodus, poes käime harvem, tänaval hoiame distantsi, paljud asutused on suletud – inimesed on piirangutesse suhtunud mõistvalt ja seda kõike selleks, et hoida enda ja teiste tervist. Oleks väga kahetsusväärne, kui mõni enneaegselt korraldatud ilus üritus saaks anda võimaluse viirusel uuesti levima hakata. Oleme kannatlikud, väldime kogunemisi, hoiame teistega distantsi, ja tähistame praegu tähtpäevi pereringis!" ütles Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov tänab linnaelanike, et ühiste jõupingutustega õnnestus takistada Narva linnas viiruse levikut. Ta kinnitas, et vennashaud ning teised linnas asuvad monumendid on külastamiseks avatud, kuid kehtima jääb 2+2 reegel, mis võimaldab viirust kiiremini alistada ning naasta tavaellu. „Narva Linnavalitsus korraldab 9. mail tööd vabatahtlikele mälestusväärsete kohtade juures, kes hakkavad osutama abi 2+2 piirangute järgimisel“ – ütles Aleksei Jevgrafov.