Vallavalitsus tahab Veski tänava lõigu taas kahesuunaliseks muuta

Vallavanem Max Kaur rääkis aprilli lõpus toimunud vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni istungil, et vallavalitsus peab kinnistu omanikuga läbirääkimisi 370 ruutmeetri suuruse maariba ostmiseks, et sõidutee osa laiemaks ehitada. Kauri sõnul on omanikud küsinud selle maatüki ruutmeetri hinnaks 29 eurot, kinnisvarabüroolt Uus Maa saadud suulise hinnangu põhjal on pakutud väärtuseks 19 eurot. Komisjon toetas maa ostmist hinnaga 23 eurot ruutmeeter, mis teeks kogu maatüki ostuhinnaks 8510 eurot. Lõpliku rahasumma, kui palju vald selle maa eest välja võib käia, otsustab volikogu.