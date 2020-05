GALERII 9. mai tähistamine Narvas ja Kohtla-Järvel

Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimees Ailar Holzmann juhib tähelepanu, et Vabariigi Valitsus pikendas eriolukorda 17. maini, mis tähendab, et avalikud üritused ja kogunemised on keelatud, kehtib kaks pluss kaks reegel.

Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve linnapead on ühisel meelel, et kuni viiruseoht pole kadunud, tuleb olla ettevaatlik ja järgida nõudeid.

„Peaaegu kaks kuud oleme piiranud oma suhtlust, õpilased on püsinud kodus, poes käime harvem, tänaval hoiame distantsi, paljud asutused on suletud – inimesed on piirangutesse suhtunud mõistvalt ja seda kõike selleks, et hoida enda ja teiste tervist. Oleks väga kahetsusväärne, kui mõni enneaegselt korraldatud ilus üritus saaks anda võimaluse viirusel uuesti levima hakata. Oleme kannatlikud, väldime kogunemisi, hoiame teistega distantsi, ja tähistame praegu tähtpäevi pereringis!" ütles Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.