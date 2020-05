Auvere jaama tuhaõnnetuse juhtumis mõisteti süüdistatav tingimisi vangi

Juhtum leidis aset 2015. aasta 6. jaanuari päeval, mil veel ehitusjärgus Auvere elektrijaamast tuli häirekeskusesse esialgne teade, et jaamas on gaasileke. Ent päästjate õnnetuskohale saabudes selgus, et tegemist oli tuhaõnnetusega ning elektrijaamade päästekomando päästjad olid juba alustanud kannatanute väljatoomist.