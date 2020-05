Kiviõlis oma naise surmamises kahtlustatav mees võeti vahi alla

Reede, 22. mai õhtul teatati häirekeskusele, et Kiviõlis asuvas korteris on vägivalla tundemärkidega 37aastase naise surnukeha. Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep selgitas, et kohale saabunud patrullpolitseinikud hakkasid sündmuskohal kõiki juhtunu täpsemaid asjaolusid välja selgitama. „Reede õhtul kogutud tõendid andsid alust arvata, et naise surma võis põhjustada tema elukaaslane, ning politseinikud pidasid kinni 35aastase mehe," lisas Mürsep.

Juhtivuurija selgitas, et seni kogutud tõendid viitavad sellele, et naise kallal oli vägivalda tarvitatud juba päev varem. „Meil on alust arvata, et mees tekitas naisele niivõrd raskeid kehavigastusi, et naine järgmisel päeval suri. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluses,“ ütles politseikapten.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Liina Pikma ütles, et prokuratuur taotles nädalavahetusel kahtlustatava vahistamist. "Meest on varem kriminaalkorras karistatud teiste kuritegude kõrval ka vägivallakuritegude eest," täpsustas prokurör. Kohus nõustus prokuratuuri taotlusega ja võttis mehe kaheks kuuks vahi alla.

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija lisas, et lähisuhtevägivalla juhtumite märkamise puhul on üha olulisem roll ka ümbritsevatel inimestel. „Kui kellelgi on kahtlus, et tema tuttava, sõbra või naabri peres võib toimuda vägivald, siis tuleb sellest kindlasti politseile teada anda, helistades lühinumbrile 112," lisas Mürsep.

Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, kui sellega on põhjustatud inimese surm. Menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.