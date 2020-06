Hiljuti Keskerakonnast välja heidetud Easti umbusaldamise poolt oli 12 ja vastu 7 vallavolikogu liiget. Ühtlasi kinnitas see hääletus, et Jõhvis on lagunenud nii viimased kaks aastat võimul olnud Keskerakonna ja ärimees Nikolai Ossipenko valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu koalitsioon kui ka mõlema fraktsioon volikogus.