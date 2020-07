Jõhvi uus kino alustab teekonda multifilmiga

Koguperemultifilmiga "Edasi", kus haldjatest vennad asuvad ohtuderikkale teekonnale, avastamaks, et maailmas on veel kohta maagiale, alustab järgmisel reedel oma teekonda Jõhvis ka Apollo kino, mille valmimine Pargi keskuses on üle poole aasta edasi lükkunud.