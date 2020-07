PÄEVA PILT Apollo kino avas uksed

Apollo Kino Baltikumi tegevjuhi Kadri Ärmi sõnul tekib igal kinol oma nägu. Mõni on rohkem noorte- ja teine perekino. "Hindame alati nädala teisel poolel külastatavust ja seda, millised filmid on menukamad, ning teeme kavas korrektiive, et kohalikule nõudlusele vastu tulla," rääkis Kadri Ärm. Seega sõltub Jõhvis pakutav filmikava väga palju vaatajatest.