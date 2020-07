Komisjon sõelus välja presidendi auhinna väärilised kodud

"Mul käis just sõbranna külas ja küsis, kui palju aega ma aiatöödele pühendan. Vastasin, et tund aega päevas. Pärast hakkasin mõtlema, et tegelikult ikka rohkem," tunnistas Marju Mõru, kes on oma Lüganuse alevikus asuvas rohkem kui 2000 ruutmeetri suuruses koduaias ilu loonud juba 30 aastat.