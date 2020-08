Kaevurite päeva rahvapidu jääb sel aastal ära

Viimastel aastatel pidu üheskoos korraldanud Enefit Kaevandused ja Viru Keemia Grupp leidsid, et kõigile soovijaile avatud tuhandete osalejatega rahvapeo korraldamine on liialt riskantne ning võib kaasa tuua viiruse leviku.

"Kuna see on olnud traditsiooniliselt kõigile avatud pidu, siis ei pidanud me õigeks teha seda pidu ka ainult oma töötajatele," ütles VKG avalike suhete juht Irina Bojenko. Kuigi tänavune aasta on toonud odavate õlihindade tõttu ka kaevandusettevõtetele majandusliku tagasilöögi, ei oleks seetõttu pidu ära jäänud. "Selle jaoks oli meil raha planeeritud ka kärbitud eelarves."