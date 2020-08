Ida-Virus uuritakse koroonaviiruse leviku ulatust

Seireuuring tehakse Ida-Virumaal koroonaviiruse leviku ulatuse täpsemaks tuvastamiseks.

"Eesti koroonaviirusesse nakatumise kordaja 100 000 elaniku kohta 11 on Euroopa riikidega võrreldes madalamate seas, kuid Ida-Viru maakonnas tekkinud nakkuskolded on terviseameti ja teadusnõukoja hinnangul muret tekitavad. Ida-Virumaal tekkinud nakkuskolded peavad olema meie teravdatud tähelepanu all, et viirus ei leviks edasi teistesse piirkondadesse," lausus peaminister Jüri Ratas.

Ratas oli tänulik teadlastele nende valmisoleku eest kohe uuringu läbiviimist alustada. "Oleme saanud Tartus lokaalselt tekkinud haiguskolded hästi kontrolli alla. Jätkame tööd teistes Eesti maakondades samamoodi, endiselt kehtib ka Ida-Virumaal öine alkoholimüügipiirang, mille kehtestas möödunud laupäeval politsei- ja piirivalveamet," lisas Ratas.

AS Kantar Emor alustas reedel juhuvalimi alusel Ida-Virumaa elanikele helistamist. "Meie eesmärk on nädala jooksul intervjueerida ja testida umbes 1500 inimest ehk 1% maakonna elanikest, et selgitada välja, kuivõrd on viirus kolletest levinud väljapoole Virumaa elanike hulka. Selle järgi saab paremini planeerida ka piirkondlikke levikut tõkestavaid meetmeid," kommenteeris seireuuringu juht, Tartu ülikooli professor Ruth Kalda.

Ta rõhutas, et uuringus osalemine on vabatahtlik, kuid pani kõigile Ida-Virumaa elanikele südamele, et küsitlusele vastamise ja testimas käimisega saab igaüks aidata kaasa viiruse tegeliku leviku väljaselgitamisele. "Endiselt on kõigil elanikel oluline meeles pidada, et ka kergete haigusnähtudega tuleb püsida kodus ja pöörduda testimisele saatekirja saamiseks perearsti poole või nädalavahetusel perearsti nõuandetelefonil," lisas ta.