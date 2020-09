Vasknarva sadam sai kalandusfondist lisaraha

"Töövõtja projekteeris konstruktsioone natuke ringi, seda osa, mis puudutab kaid ja L-elemente − asi muutus vastupidavamaks ja lisaks veel natuke odavamaks. Need konstruktsioonid tuli tellida ja minu andmetel neid praegu valatakse. Oktoobri lõpuks tahab töövõtja need maha saada," rääkis Vogt.

"Nad arvavad jätkuvalt optimistlikult, et jõuavadki," oli Taavi Vogt selles pisut skeptiline. "Oleneb, millal talv tuleb. Kui tuleb oktoobri keskel, siis ei jõua, kui oluliselt hiljem, siis mine tea… Lepingu järgi on aega ju tegelikult veel küll, nii et hullu pole midagi."

Töövõtja suhtes pole Vogt kiidusõnadega kitsi: "Meil on väga vedanud, nad on ikka täielikud profid. See, kuidas nad projekti suhtuvad, on ülimalt tänuväärne."