Solovjovi ja Neglasoni süüasja arutanud kohtunik hakkab juhtima Harju maakohut

"Astrid Asi on ennast tõestanud võimeka ning tasakaaluka juhina, kel on selge visioon, kuidas oma teadmiste ja kogemustega suunata Harju maakohtu arengut. Oma praeguses ametis Viru maakohtu esimehena on Astrid Asi näidanud, et tal on valmisolek ja oskused edendada häid suhteid ning koostööd asutuse sees, teiste kohtuasutuste ja koostööpartneritega. Minu ootus on, et uus esimees on tugev juht, kes aitab taastada kohtunike töörahu selles majas," ütles justiitsminister Raivo Aeg.