Kohtla-Järve koolides on mitmed klassid koroona tõttu kodusel digiõppel

Ahtme linnaosas Tammiku põhikoolist on saanud Ida-Virumaal järjekordne haiguskolle, kus neljapäeva hommikuse seisuga on nakatunud seitse inimest - kolm õpilast, kaks õpetajat ja kaks pereliiget.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Ida-Virumaale neli uut nakatunut, neist kaks olidki seotud Tammiku põhikooliga. Ida-Virumaal on terviseameti poolt jälgimisel 429 inimest, kellest on haigestunud 86. Maakonnas on seitse aktiivset kollet, millest suurim on 57 haigestunuga Estonia kaevanduse kolle. Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega on seotud 16 ja Ojamaa kaevanduse koldega üheksa haigusjuhtu. Sillamäe töökoha koldega on seotud 16 ja Tammiku põhikooli koldega 7 inimest.