Ida-Virumaal tõusis koroonahaigete arv juba 145 inimeseni

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp sõnas, et uute nakatunute seas on põhiliselt Kohtla-Järve ja Sillamäe inimesed. Uute lisandunute seas on palju selliseid inimesi, kes ei lähe kehtivate reeglite põhjal kirja ühessegi koldesse, sest nad on nakatunud mitmenda ringi kokkupuutest. "Varjatud leviku tõttu leitakse aina uusi nakatunuid. Need arvud on igal juhul ehmatavad," ütles ta, märkides, et iga tunniga võib uute nakatunute arv suureneda.

Et uute nakatunute seas oli 18 lähikontakset isikut, näitab Kingsepa sõnul, et terviseamet on suutnud ka teisest ja kolmandast kokkupuuteringist suure osa nakatumisohus olevaid inimesi üles leida. "Nad on meil nii-öelda radari peal ja me saame nad kiiresti kätte. Meie töötajatel on päris hea ülevaade, kuhu see nakatumine on praegu levinud," rääkis ta.