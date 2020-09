Ida-Virumaal pole õnnestunud pidurdada koroona levikut

Neljapäeva hommikul teatas terviseamet 16 ja reede hommikul 11 uuest nakatunust ning nende koguarv tõusis 162ni. Terviseameti jälgimisel olevate inimeste arv kerkis 864ni.

Koroona jõudis Jõhvi hooldekodusse

Koroonaviirus on jõudnud ka Jõhvi kesklinnas asuvasse hooldekodusse, kus varem oli viirus tuvastatud ühel sotsiaaltöötajal ja sel nädalal ka kolmel elanikul, kes kõik on toimetatud ravile haiglasse. Munitsipaalses hooldekodus on 80 elanikku ja 35 töötajat.

Koroonaviiruse levik Ida-Virumaal reedese seisuga Haigestunuid 162

Lähikontaktseid 864

Ida-Viru keskhaiglas ravil 13 nakatunut

Koldeid (vähemalt kuus nakatunut): 6

Hooldekodu direktor Arthur Seppern loodab, et uusi nakatunuid juurde ei tule. "Oleme kolde kätte saanud," kinnitas ta, selgitades, et nakkus pääses majja sotsiaaltöötajaga, kes Soomest naastes jagas pärast puhkus hooldekodus puhkuseraha ja nakatas osa inimesi.

Sepperni sõnul asuvad elanikud eraldi tsoonides ja nad oma koridoridest ei lahku. "Õnneks on meil korrustel rõdud, kus nad saavad käia värsket õhku hingamas," ütles ta, märkides, et enamik töötajaid ja ka ta ise haigestunud sotsiaaltöötajaga kokku ei puutunud. Seppern oli neljapäeval maskis ja kummikinnastes Jõhvi volikogu istungil ning tunnistas, et kui tegemist poleks olnud umbusaldushääletustega, kus luges iga hääl, poleks ta istungile tulnud.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul toob iga päev praegu teateid uute ettevõtete ja asutuste kohta, kus on tuvastatud uusi nakatunuid või lähikontaktseid. Reedel lisandus uue koldena veel teinegi Sillamäe ettevõte, kus koroonaproov on olnud positiivne vähemalt kuuel inimesel.

Viirus on tema sõnul jõudnud ka Narva haigla laborisse, kus on nakatunud neli laboranti. Ida-Viru keskhaiglas on nakatunud kaks operatsiooniosakonna töötajat, mistõttu on peatatud plaanilised operatsioonid.

Kõik lähikontaktsed ei püsi kodus

Kingsepa sõnul laieneb koroonaviirus kahjuks ka Ida-Virumaa koolides. Kohtla-Järvel on tema sõnul kuus, Jõhvis kolm ja Sillamäel neli õppeasutust, kus on kas nakatunuid või lähikontaktseid. "Viiruse laialikandmine Ida-Virumaal kahjuks jätkub. Oleme tuvastanud juhtumeid, et inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud ja peaksid olema kodus ning ootama analüüsi tulemust, liiguvad ikkagi ringi avalikes kohtades ja kannavad võimalikku viirust laiali," ütles ta, märkides, et tegu on enamasti noortega.

Samal ajal on terviseameti jaoks muret tekitav, et Ida-Virumaal kasvab riskirühma kuuluvate üle 50aastaste nakatunute arv ja peaaegu iga päev on tulnud haigestunuid ka haiglasse toimetada.

Ida-Viru keskhaiglas on praegu koroonahaigete vastuvõtmiseks nakkusosakonna 16 voodikohta. Reede pärastlõunase seisuga oli neist täidetud 13. Juhitavat hingamist ei vajanud neist keegi.

Ida-Viru keskhaigla on regulaarselt suunanud osa haigeid ravile teistesse Eesti haiglatesse, et olla valmis vastu võtma uusi koroonaviirusesse nakatunud raskemate sümptomite ja kaasuvate haigustega inimesi.

Haigla pressiesindaja Anna Medvedeva teatas, et vajaduse tekkimise korral on võimalik järk-järgult suurendada koroonahaigete ravikohtade arvu 60ni, aga selleks tuleb ümber korraldada erakorralise meditsiini osakonna ja ka teiste osakondade töö.