Autod sõidavad elurajoonis porilompide rägastiku tõttu kõnniteedel

Estonia pst 6 asuvas majas 38 aastat elanud naine tõdeb, et praeguseks on maja juures tees sellised augud, et vihmavesi neis ära ei kuivagi ja isegi autod kardavad sealt läbi sõita. "Lompidest mööda laveerides sõidavad autod kõnniteele ning trepikojast väljudes riskime me pidevalt autorataste alla jääda," räägib ta, arutledes, et tegu oleks nagu mingi nõiutud kohaga. "Ümberringi tehakse nii palju ära, meist aga lähevad kõik kaarega mööda."