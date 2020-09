Võltsitud Kreeka elamisloaga venelased jäid piiril vahele

Käesoleva aasta jooksul on võltsdokumentide kasutamise juhtumeid pea kolm korda vähem kui terve eelmise aasta vältel. Piiripunkti juht oletab, et registreeritud kuriteojuhtumite arvuline kahanemine on seotud ennekõike piiriületuste drastilise langusega. "Võltsdokumentide kasutamise juhtumite langus Narva piiripunktis on küll positiivne, kuid siinjuures tasub arvestada, et alates piirangute kehtestamisest on piiriületus langenud peaaegu 95 protsenti," sõnas Kustala.