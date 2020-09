Koroonahaigete arv Ida-Virumaal hakkas vähenema

Teisipäevahommikuse seisuga oli Ida-Virumaal terviseameti jälgimisel 982 inimest, kellest oli haigestunuid 190. See on senine kõrgpunkt kogu koroonapandeemia jooksul. Kolmapäeva hommikuks oli jälgmisel olevate inimeste hulk vähenenud 917ni ja haigestunute hulk 183ni. Üks koroonapuhangu põhilisi näitajaid − viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta − langes 134-lt 127-le, mis on aga endiselt ülekaalukalt mitu korda suurem kui teistes maakondades.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles esmaspäeval Põhjarannikule, et kuigi uusi haigusjuhtumeid tuleb suure lähikontaktsete ringi tõttu ka sel nädalal kindlasti juurde, on lootust, et nakatunute arvu kasv pidurdub.

Tasapisi peaks vähenema hakkama ka haigestunute üldarv maakonnas, kuna suur hulk nendest inimestest, kel tuvastati viirus üle-eelmisel nädalal, peaks sel nädalal tervenema. "Vahepeal oli seis, kus ööpäeva jooksul sai terveks üks inimene, aga uusi haigestunuid tuli juurde 13. Nüüd peaks see suhe hakkama pöörduma," sõnas ta.

Ida-Virumaa viimase ööpäeva uutest juhtumitest viis on seotud nakatumisega pereringis ja kahe juhtumi puhul nakatuti töökohal. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Uusi koldeid pole sel nädalal lisandunud ja neid on endiselt kaheksa.