15 aastat tagasi Ida-Virumaale kolinud praegune Viru Keemia Grupi juhatuse aseesimees Meelis Eldermann saatis Lüganuse vallavalitsusele avalduse sooviga osta Lüganuse alevikus Kiviõli tee 27 asuv vallale kuuluv kinnistu. Eesmärk on kinnistu korrastada ja konserveerida.

Jutt on Lüganuse ringhoonest, täpsemalt Püssi mõisa 19. sajandil ehitatud karjakastellist, mis on ehitismälestisena muinsuskaitse all.