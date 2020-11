46aastane narvalanna ei surnud COVID-19 tagajärjel

Narva haigla erakorralise meditsiini kliiniku juhataja Pille Letjuka ütles, et nende juurde äärmiselt raskes seisundis toimetatud 46aastase naise surma põhjus ei pruukinud sugugi olla koroonaviirus − viimane võis olla vaid kaasnev faktor.

"Suure tõenäosusega võib öelda, et säärast tagajärge polnuks, kui seda viirust poleks olnud," sõnas Letjuka, tegemata selle kahetsusväärse juhtumi kohta esialgu kategoorilist järeldust.

See võis olla kaasnev faktor, kuid põhiline oli muu haigus.

Kui arstidel ei ole õigust patsientide haigustest avalikult rääkida, siis sotsiaalvõrgustikes on inimesed veidi avameelsemad. Surnud naise ühe tuttava või sugulase poolt sotsiaalmeedias avaldatud kommentaari kohaselt suri naine südame seiskumise tagajärjel, samas ei ole seda infot täielikult usaldada alust.

Terviseameti Ida regionaalosakonna Narva esinduse inspektor Svetlana Kuznetsova oletas samuti, et see surm ei pruukinud olla seotud koroonaviirusega. "Naine ei surnud sugugi koroonaviiruse tõttu."

"See võis olla kaasnev faktor, kuid põhiline oli muu haigus, mille tagajärjel ta suri," kinnitas ametnik.

Koroonatesti tegemisest juttu ei olnud

Viimase ööpäeva jooksul on palju räägitud sellest, et väidetavalt keeldus narvalanna koroonatesti tegemast ning see soodustas kurva tagajärje saabumist. Svetlana Kuznetsova seda ei kinnitanud: naise perekonnas ei olnud juttu ei koroonaviirusest ega testimisest.