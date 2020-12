"Võib öelda, et see on kogu minu kolmekümneaastase loomingulise töö tulemus," sõnas Kublitskaja. "Raamatu väljaandmise idee tekkis juba väga ammu ning liikusin järk-järgult selle eesmärgi poole, kuid aktiivne ettevalmistus algas sel aastal ja võttis aega mitu kuud. Materjali oli kogunenud väga palju, fotosid samuti. Tegin kõike ise, ainult väljaande maketti aitas kujundada abikaasa Aleksandr, kes on elukutseline veebidisainer."