Fotokonkurss "DigiLinn 2020" tõi esile Kohtla-Järve ilu

Koordinaator Jurate Kastritskaja sõnul soovisid nad säärase algatusega ärgitada noortes huvi loomingu vastu, et nad märkaksid ja jäädvustaksid oma kodulinna ilu, aga ka motiveerida harrastusfotograafe kasutama fotode töötlemisel digitaalseid pilditöötlemise võimalusi. "Efektid aitavad fotot kaunistada, teravdavad visuaalset taju ja panevad vaataja fantaasia tööle," sõnas ta.

Korraldajate soov oli ka see, et fotodel kajastuksid eri aastaajad, kuna esimese digivõistluse tulemusena pidi valmima konkursi paremaid fotosid sisaldav 2021. aasta kalender.

Autasustati 25. novembril. Pandeemia tõttu toimus tseremoonia kultuurikeskuse välistrepil ning sinnasamasse oli üles pandud ka fotonäitus. Sadama hakanud vihm sundis kokku tulnud linlasi katuse alt varju otsima, kuid meeleolu see ei rikkunud. Konkursist osavõtnud said kingiks uue kalendri ning võitjatele anti ka kinkekaardid.

Kokkuvõtteid tehes avaldas Igor Parv lootust, et konkurss saab jätku. "See on oluline: konkursid motiveerivad looma, annavad uusi teadmisi ja avavad mõnele ka tee eriala juurde. Palju aastaid tagasi juhtus ka minuga nõnda."