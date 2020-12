Narva haiglas on nakatunud 34 töötajat, koroonahaigete raviks loodi eraldi korpus

Narva haigla erakorralise meditsiini kliiniku juhataja Pille Letjuka kinnitas Põhjarannikule, et ehkki neil valitseb praegu pingeline olukord, tulevad nad siiski toime. Jätkub koostöö Lõuna meditsiinistaabi ja Ida-Viru keskhaiglaga.

"Ka kõikidel naabritel napib praegu meditsiinitöötajaid ning kõige tähtsam, mida me neilt saame, on nõustamisabi nii töö korraldamisel kui ka ravimisel. Oma eriti rasked patsiendid võime saata nii Ida-Viru keskhaiglasse kui ka Tartusse − suur aitäh neile selle eest! Nii et me ei tunne end sugugi üksildase ja hüljatuna," rahustas Letjuka.

Tartu ülikool oli abiks arstiteaduskonna tudengitele tehtud üleskutsega Narva sõita. Üks neist on juba Narva haiglasse tööle võetud, veel mitmel käib paberite vormistamine.

Koroonapatsientidele eraldi korpus

Narva haigla eraldas koroonaviirusega nakatunud patsientidele 40 voodikohta. Selle tagajärjel kannatasid mõningal määral kõik osakonnad, täpsemini nende patsiendid: plaaniline statsionaarne ravi lükati edasi. Suuremalt jaolt puudutas see kirurgiaosakonda.

Haigla on infektsioonide mõttes ohtlik koht. Pille Letjuka

Teraapiaosakonnas on plaanilist ravi tavaliselt vähe − põhiliselt eriolukorrad − ja erakorraline ravi jätkub nõutavas mahus. Iseasi on see, et teraapiaosakond viidi pandeemiaga võitlemise ajaks üle õendusabikorpusesse.

Narva haigla kuuekorruselisse korpusesse koliti ümber ka lasteosakond.

Narva haigla ajalooline vana korpus, kus paiknesid teraapia- ja lasteosakond, on nüüdsest täielikult koroonapatsientide kasutuses. Nüüd nimetataksegi seda koroonakorpuseks.

Pille Letjuka sõnul on koroonakopruses patsiendid esialgu ainult esimesel korrusel ja teine korrus on praegu vaba. "See on meie potentsiaal," täpsustas ta.

Haigla on ohtlik koht

Koroonaviirusega on nakatunud 34 Narva haigla töötajat. Enamik neist töötab teistes osakondades, mitte koroonapatsientidega. Nakatunud patsientidega töötav personal on kindlamini kaitstud.

Letjuka märkis, et mõistab narvalaste ärevust haigete meditsiinitöötajate pärast. "Teisalt ei mõista ma inimesi, kes käivad maskita ja kutsuvad veel teisigi üles maski mitte kandma," lisas ta emotsionaalselt.

Sotsiaalvõrgustikes ja Narva internetifoorumites kõlab Narva haigla suhtes mitmeid kaebusi, nagu nakatuksid sinna saabuvad patsiendid haigla seinte vahel koroonaviirusega. Seda kommenteerides märkis Letjuka, et uusi nakatumisi tuleb ette kõikides haiglates ja Narvat pole põhjust selles mõttes erandiks pidada.

"Haigla on infektsioonide mõttes ohtlik koht ning see on teada kogu maailmas. See on ohtlik nii pandeemia kui ka mitte pandeemia ajal. Seetõttu öeldakse alati, et haiglas ei tohi viibida "lihtsalt niisama, igaks juhuks". Sinna tuleb jääda võimalikult lühikeseks ajaks ja ainult vajaduse korral."