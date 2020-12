Koroonahaige mälestused: ei soovita mitte kellelgi seda endale saada

Loen siin inimeste arvamusi viiruse ja haiguse kohta, et justkui haigust polegi või on see selline kerge nohu. Mõtlesin seetõttu, et mainin siin ära oma kogemuse, mille võiks lühidalt kokku võtta nii: ma kindlasti ei soovita mitte kellelgi seda endale saada.