Ida-Virumaal läheb suur osa elust lukku: kultuuri- ja meelelahutusasutused, hotellid, söögikohad, spordisaalid...

Piirangud Ida-Virumaal

Alates 12. detsembrist suletakse kolmeks nädalaks kõik meelelahutusasutused ja peatatakse vaba aja tegevused, keelatud on avalikud üritused ning suletud kinod, teatrid, kontserdikohad, muuseumid ja näitusasutused, toitlustuskohad, spordiklubid, ujulad, spaad ja majutusteenuse pakkujad. Piirangud kehtivad nii sise- kui välitingimustes.

Igapäevast tööd saavad jätkata kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad, kui järgitakse 50 protsendi täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja desinfitseerimisvahendite kasutamist. Valitsus palub kirikutel ja usuliste talituste läbiviijatel armulaual ja teiste sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid.

Kohapeal suurendatakse järelevalvet isolatsioonikohustuse täitmise üle, eelkõige piiriületajate puhul. Piiriületused tuleb viia miinimumini.

Piirangud üle kogu Eesti

Alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Järgmisel 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti. Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad kasutada distantsõppe vormi.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused.

Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Treenida ning võistelda saavad nii need noored kui ka täiskasvanud üksikaladel ja võistkondades, pealtvaatajad ei ole lubatud.

Suureneb järelevalve isolatsioonikohustuse täitmise üle.

Valitsus töötab välja täiendavad rahalised kompensatsioonimehhanismid valdkondadele, mis saavad sulgemiste tagajärjel kõige enam kannatada.

Eestis lisandus ööpäevaga 5699 testi tulemust, nendest 547 on positiivsed. Viimase 14 päeva jooksul on teostatud testide seast osutunud positiivseks kokku 5515 testi, mis teeb suhtarvuks 100 000 elaniku kohta 414,98. Tänase seisuga on haiglaravil 264 patsienti. Ööpäevaga lisandus 2 surmajuhtumit, sellega on koroonaviirusega surnud inimeste koguarv Eestis 139.