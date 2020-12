Ida-Virumaal tulevad tagasi kevadised piirangud

Erimeelsused valitsuses

Aller ütles, et piirangute kehtestamisega ei tohi karistada neid ettevõtteid, kes täidavad praegu kehtivaid nõudeid ja soovitusi. "Me ootame, et vaktsiin jõuaks võimalikult ruttu meieni. Ma usun ka, et kõk eestimaalased on teadlikud, et see on ohtlik viirus, et nad on perekesksed ega liigu ringi suuremates seltskondades," rääkis ta, märkides, et esmalt tuleks saavutada efekt läinud laupäevast kehtima hakanud piirangutest.